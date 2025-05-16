Защитник «Реала» Асенсио про дело о секс-видео с несовершеннолетней: «Меня не обвиняют ни в половой связи, ни в записи и отправке видео. Должна действовать презумпция невиновности»

1. Я не участвовал ни в каких действиях, нарушающих сексуальную свободу какой-либо женщины, тем более несовершеннолетней. Это подтверждается вышеупомянутым постановлением суда, в котором меня не обвиняют ни в том, что я вступал в сексуальные отношения с двумя упомянутыми женщинами, ни в том, что я записывал видео с их согласия или без него. Аналогичным образом в постановлении суда разъясняется, что я не отправлял какие-либо интимные изображения или видео третьим лицам, которые, повторяю, были записаны не там, где я находился.