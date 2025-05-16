Защитник «Реала» Асенсио про дело о секс-видео с несовершеннолетней: «Меня не обвиняют ни в половой связи, ни в записи и отправке видео. Должна действовать презумпция невиновности»

В 2023 году стало известно, что футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы. 4 игрокам были предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео.
В среду пресс-служба Верховного суда юстиции Канарских островов опубликовала постановление судьи о завершении расследования и официальном возбуждении уголовного дела в отношении четверых подозреваемых. Судья усмотрел признаки следующих преступлений: нарушение неприкосновенности частной жизни, распространение и отправка видеозаписей третьим лицам без предупреждения или согласия потерпевших сторон и вовлечение несовершеннолетних в создание порнографических материалов и хранение детской порнографии.
Впоследствии судья пояснил, что Асенсио исключен из состава обвиняемых в записи и распространении видео интимного характера из-за отсутствия доказательств. При этом защитника «Реала» по-прежнему обвиняют хранении видео с участием несовершеннолетней и показе его третьим лицам.
"После разъяснения, опубликованного сегодня главой Следственного суда № 3 Сан-Бартоломе-де-Тирахана, в котором были внесены изменения в первоначальное постановление о предъявлении обвинений, прямо исключающее меня как из процесса записи видео сексуального содержания, так и из событий, которые были предметом указанной записи, а также ввиду публичного распространения информацию, связанную с указанной процедурой, я хотел бы сообщить следующее:
1. Я не участвовал ни в каких действиях, нарушающих сексуальную свободу какой-либо женщины, тем более несовершеннолетней. Это подтверждается вышеупомянутым постановлением суда, в котором меня не обвиняют ни в том, что я вступал в сексуальные отношения с двумя упомянутыми женщинами, ни в том, что я записывал видео с их согласия или без него. Аналогичным образом в постановлении суда разъясняется, что я не отправлял какие-либо интимные изображения или видео третьим лицам, которые, повторяю, были записаны не там, где я находился.
2. Насколько я понимаю, судебный приказ ограничивается возможным кратковременным просмотром некоторых изображений третьими лицами, не упоминая меня в качестве участника процесса их записи или распространения.
3. Выдвинутые против меня обвинения, как прямо указано в самом постановлении суда, носят сугубо временный характер. Следовательно, по-прежнему должна действовать презумпция невиновности. Если в конечном итоге мне будут предъявлены обвинения и начнется судебный процесс, я продолжу защищать себя в суде, которому полностью доверяю, подтверждая свою невиновность в каких-либо преступных действиях. Все это не наносит ущерба предельному уважению к проведению судебного разбирательства в целом, в том числе в отношении других лиц, находящихся под следствием.
4. Хочу еще раз заявить о своем абсолютном уважении прав всех женщин на сексуальную свободу и неприкосновенность частной жизни", — говорится в заявлении Асенсио, опубликованном в соцсетях.