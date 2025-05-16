За удар Ямалю рукой в живот удален защитник «Эспаньола» Кабрера

Главный судья Сесар Сото Градо после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора принял решение показать уругвайцу красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2».
На 77-й минуте игры 36-го тура Ла Лиги защитник Леандро Кабрера, укрывая мяч корпусом от Ламина Ямаля на фланге, ударил 17-летнего вингера рукой в живот.
Главный судья Сесар Сото Градо после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора принял решение показать уругвайцу красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2».