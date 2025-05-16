«Барселона» выиграла Ла Лигу в 28-й раз, у «Реала» — 36 побед

«Барселона» идет на втором месте по числу побед в турнире, уступая только мадридскому «Реалу», на счету которого 36 чемпионских титулов. Тройку замыкает «Атлетико» — 11 побед.
Чемпионат Испании несколько раз выигрывали «Атлетик» (8), «Валенсия» (6), «Реал Сосьедад» (2). По одной победе у «Депортиво», «Севильи» и «Бетиса».
«Барса» — лучший клуб Европы на данный момент по версии Спортса«». «ПСЖ» — 2-й, «Ливерпуль» — 3-й, «Интер» — 4-й, «Арсенал» — 6-й, «Реал» — 7-й, «Ман Сити» — 13-й.
Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций.