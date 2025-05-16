Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м: 15 побед, 2 ничьих

Сегодня команда Ханси Флика одолела «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре.

Источник: Спортс"

В последний раз «блауграна» уступала в чемпионате 21 декабря 2024 года — «Атлетико» (1:2). С тех пор у нее 15 побед и 2 ничьих.

В оставшихся турах «Барселона» встретится с «Вильярреалом» (18 мая) и «Атлетиком» (25 мая).