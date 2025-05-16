«Барселона» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м: 15 побед, 2 ничьих

В последний раз «блауграна» уступала в чемпионате 21 декабря 2024 года — «Атлетико» (1:2). С тех пор у нее 15 побед и 2 ничьих.
В оставшихся турах «Барселона» встретится с «Вильярреалом» (18 мая) и «Атлетиком» (25 мая).
Сегодня команда Ханси Флика одолела «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре.
В последний раз «блауграна» уступала в чемпионате 21 декабря 2024 года — «Атлетико» (1:2). С тех пор у нее 15 побед и 2 ничьих.
В оставшихся турах «Барселона» встретится с «Вильярреалом» (18 мая) и «Атлетиком» (25 мая).