Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Спартака» о поведении Станковича: «Своими эмоциями Деян заряжает команду, но у этого есть и другая сторона. Он хотел выиграть — не знаю, как я бы вел себя на его месте»

«Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

Главный тренер красно-белых получил красную карточку в конце игры. Серб резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке — он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.

— Как объясните поведение Станковича?

— Мы все не удовлетворены результатами. Не знаю, как я бы вел себя на его месте. Он своими эмоциями заряжает команду, но и у этого есть другая сторона.

— С чем связана нервозность? Станкович нарывается на увольнение и неустойку?

— Уверен, что нет. Он хотел выиграть, это эмоции. Хотел добиться высших результатов, — сказал гендиректор «Спартака».