Гендиректор «Спартака» о поведении Станковича: «Своими эмоциями Деян заряжает команду, но у этого есть и другая сторона. Он хотел выиграть — не знаю, как я бы вел себя на его месте»

Главный тренер красно-белых получил красную карточку в конце игры. Серб резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке — он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.
— Как объясните поведение Станковича?
— Мы все не удовлетворены результатами. Не знаю, как я бы вел себя на его месте. Он своими эмоциями заряжает команду, но и у этого есть другая сторона.
— С чем связана нервозность? Станкович нарывается на увольнение и неустойку?
— Уверен, что нет. Он хотел выиграть, это эмоции. Хотел добиться высших результатов, — сказал гендиректор «Спартака».