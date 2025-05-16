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8 делегатов не вернулись с кофе-брейка на конгресс ФИФА, отложенный Инфантино из-за турне с Трампом по странам Персидского залива. Чеферин, председатель FA и другие были возмущены действиями Джанни

Президент ФИФА на несколько часов отложил ежегодный конгресс организации, проходивший в Парагвае, чтобы присоединиться к турне президента США по странам Персидского залива.

Источник: Спортс"

Восемь членов Европейского совета ФИФА, включая председателя Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитта и президента УЕФА Александера Чеферина, а также других европейских делегатов, не вернулись на конгресс после перерыва на кофе. Это было согласованное действие, направленное на то, чтобы выразить свое неодобрение действиями Инфантино, отмечает The Times.

Источники сообщили, что лидеры национальных ассоциаций в Европе и других частях мира были возмущены тем, что давно запланированный конгресс был сорван из-за желания Инфантино присоединиться к встречам президента США с политическими лидерами Саудовской Аравии и Катара.