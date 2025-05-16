8 делегатов не вернулись с кофе-брейка на конгресс ФИФА, отложенный Инфантино из-за турне с Трампом по странам Персидского залива. Чеферин, председатель FA и другие были возмущены действиями Джанни

Восемь членов Европейского совета ФИФА, включая председателя Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитта и президента УЕФА Александера Чеферина, а также других европейских делегатов, не вернулись на конгресс после перерыва на кофе. Это было согласованное действие, направленное на то, чтобы выразить свое неодобрение действиями Инфантино, отмечает The Times.