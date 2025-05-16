Дьяков о красной Станковича в Кубке: «Не только с бровки его удалили, но и из клуба, возможно. Я не понимаю, почему он возмущался судейством»

Главный тренер красно-белых получил красную карточку в конце игры. Серб резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке — он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.