Педри о чемпионстве «Барсы»: «Один из самых сложных титулов за сезон. “Эспаньол” собирался выложиться по полной и сыграл хорошо, но мы взяли 3 очка и выиграли Ла Лигу»

Об ощущениях от чемпионства.
«Один из самых сложных титулов за весь сезон. Мы получили удовольствие от игры».
О Ламине Ямале.
«Этот гол стал результатом многих тренировок. На разминке он отметился двумя голевыми передачами. Пусть он наслаждается тем, что делает».
О сложном начале игры.
«Эспаньолу» нужны были очки, и они собирались выложиться по полной. Они сыграли хорошо, но мы взяли 3 очка и выиграли Ла Лигу".
О своем личном уровне.
«В детстве я мечтал сыграть хотя бы один матч, но сейчас их 200. Я наслаждаюсь своей мечтой. Я вспоминаю моих родителей, моего брата… Они всегда были со мной в мои самые трудные моменты, когда были травмы».
О праздновании.
«Лига выигрывается не каждый день. Но я оставляю это для тик-тока Ламина и Бальде, которым это удается лучше всего», — сказал полузащитник «Барселоны» на Movistar.