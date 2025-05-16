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Педри о чемпионстве «Барсы»: «Один из самых сложных титулов за сезон. “Эспаньол” собирался выложиться по полной и сыграл хорошо, но мы взяли 3 очка и выиграли Ла Лигу»

Команда Ханси Флика гарантировала себе титул, обыграв «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре. Она опережает мадридцев на 7 очков за два тура до конца сезона.

Источник: Спортс"

Об ощущениях от чемпионства.

«Один из самых сложных титулов за весь сезон. Мы получили удовольствие от игры».

О Ламине Ямале.

«Этот гол стал результатом многих тренировок. На разминке он отметился двумя голевыми передачами. Пусть он наслаждается тем, что делает».

О сложном начале игры.

«Эспаньолу» нужны были очки, и они собирались выложиться по полной. Они сыграли хорошо, но мы взяли 3 очка и выиграли Ла Лигу".

О своем личном уровне.

«В детстве я мечтал сыграть хотя бы один матч, но сейчас их 200. Я наслаждаюсь своей мечтой. Я вспоминаю моих родителей, моего брата… Они всегда были со мной в мои самые трудные моменты, когда были травмы».

О праздновании.

«Лига выигрывается не каждый день. Но я оставляю это для тик-тока Ламина и Бальде, которым это удается лучше всего», — сказал полузащитник «Барселоны» на Movistar.