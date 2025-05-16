Ханс-Дитер Флик: «В “Барселоне” ты обязан выигрывать трофеи, и здорово, что мы взяли три. Мы играем на очень хорошем уровне, но можем стать еще лучше»

Сильный дух — это всегда очень хорошо. После Рождества это нам очень помогло. Победа в Суперкубке Испании вселила в нас уверенность. Футболисты вышли на свой пик, как Френки де Йонг и многие другие, и их прогресс радует. Я очень доволен.