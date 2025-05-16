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Ханс-Дитер Флик: «В “Барселоне” ты обязан выигрывать трофеи, и здорово, что мы взяли три. Мы играем на очень хорошем уровне, но можем стать еще лучше»

"Сезон, особенно его вторая часть, получился потрясающим. Мы ни разу не проиграли [в 2025-м], и это прекрасно. Поздравляю команду, клуб и фанатов. Мы счастливы.

Источник: Спортс"

Сильный дух — это всегда очень хорошо. После Рождества это нам очень помогло. Победа в Суперкубке Испании вселила в нас уверенность. Футболисты вышли на свой пик, как Френки де Йонг и многие другие, и их прогресс радует. Я очень доволен.

Обычно важнее всего отношение к делу, и мы всегда мыслили позитивно. Я видел работу на тренировках, во время предсезонки… У нас поменялась философия атаки, и команда хорошо адаптировалась к ней.

В «Барселоне» ты обязан выигрывать трофеи, и здорово, что мы завоевали три. Мне было больно после поражения в Милане в полуфинале [Лиги чемпионов], но я думаю, что все мы рады трем трофеям.

Мы играем на очень хорошем уровне, но, думаю, можем стать еще лучше«, — сказал главный тренер “Барселоны”.