Ханс-Дитер Флик: «В “Барселоне” ты обязан выигрывать трофеи, и здорово, что мы взяли три. Мы играем на очень хорошем уровне, но можем стать еще лучше»

Сильный дух — это всегда очень хорошо. После Рождества это нам очень помогло. Победа в Суперкубке Испании вселила в нас уверенность. Футболисты вышли на свой пик, как Френки де Йонг и многие другие, и их прогресс радует. Я очень доволен.
Обычно важнее всего отношение к делу, и мы всегда мыслили позитивно. Я видел работу на тренировках, во время предсезонки… У нас поменялась философия атаки, и команда хорошо адаптировалась к ней.
В «Барселоне» ты обязан выигрывать трофеи, и здорово, что мы завоевали три. Мне было больно после поражения в Милане в полуфинале [Лиги чемпионов], но я думаю, что все мы рады трем трофеям.
Мы играем на очень хорошем уровне, но, думаю, можем стать еще лучше«, — сказал главный тренер “Барселоны”.