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Коул Палмер: «Ямаль — лучший футболист в мире. Я в восторге. Ламин уверен в себе и ничего не боится — нравится наблюдать за ним»

— Я в восторге. Думаю, что он лучший футболист в мире, если честно.

Источник: Спортс"

— Вы так считаете только с точки зрения техники?

— Дело не только в этом. Мне кажется, все, что они делают, идет ему на пользу.

— В матче с «Интером» были моменты, когда он как будто говорил: «Дайте мне мяч. Я просто пройду через 5−6 игроков». Это сложно делать в 17 лет против защитников уровня «Интера»?

— Не знаю. Я никогда это не пробовал.

— Кажется, что у него сильный характер. У вас есть опыт игры с молодыми звездами. Должно быть, вы впечатлены не только его качествами, но и менталитетом?

— Да. По тому, как он играет, видно, что он уверен в себе и ничего не боится. Мне нравится наблюдать за ним, — сказал полузащитник «Челси» Коул Палмер.