Бруну Фернандеш: «МЮ» не хочется быть в четвертке АПЛ — хочется выиграть, это наша задача. Но как только фанаты поняли, что в ЛЕ можем пройти дальше, то мы почувствовали единение"

Потому что в «МЮ» ты не хочешь быть в топ-4. Ты хочешь выиграть АПЛ. Это наша задача, и мы не можем от нее скрыться. Это прошлое клуба, это история клуба, и это должно быть настоящим и будущим этого клуба, всегда борющегося за этот трофей.