Бруну Фернандеш: «МЮ» не хочется быть в четвертке АПЛ — хочется выиграть, это наша задача. Но как только фанаты поняли, что в ЛЕ можем пройти дальше, то мы почувствовали единение"

"В Лиге Европы мы ощутили атмосферу от болельщиков, которые всегда чувствовали, что мы можем дойти до конца этого турнира и выиграть его.
В АПЛ мы начали отставать, и фанаты почувствовали: «Мы не получим того, чего хотим от АПЛ».
Потому что в «МЮ» ты не хочешь быть в топ-4. Ты хочешь выиграть АПЛ. Это наша задача, и мы не можем от нее скрыться. Это прошлое клуба, это история клуба, и это должно быть настоящим и будущим этого клуба, всегда борющегося за этот трофей.
Но как только фанаты поняли, что в Лиге Европы мы можем пройти дальше, то почувствовали единение в каждой игре.
Думаю, что матч с «Лионом» — это вершина всего. За семь минут можно забить три гола — это что-то невероятное«, — сказал капитан “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеш.