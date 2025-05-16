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Лапорта о чемпионстве «Барсы»: «Нас пытались дестабилизировать, воздвигли на нашем пути тысячи препятствий. Мы выиграли вопреки всем и всему»

Команда тренера Ханси Флика обеспечила себе чемпионство в Ла Лиге после победы над «Эспаньолом» (2:0).

Источник: Спортс"

«Команда заслужила расположение болельщиков “Барселоны”, а это нелегко. Нас воодушевляет этот симбиоз.

Мы вновь обрели радость и гордость. Тренер, который был прекрасным наставником для игроков, стал одним из ключей к их успеху.

Мы выиграли лигу вопреки всем и всему. Они пытались дестабилизировать нас как никогда. Они воздвигли на нашем пути тысячи препятствий.

Эта победа — для куле, которые поддерживают нас и доверили нам сохранение институциональной стабильности.

Победа в этой Ла Лиге была самой сложной для меня в качестве президента«, — сказал президент “Барселоны” Жоан Лапорта.

Не приписывайте титул «Барсы» Лапорте. Это триумф Флика.