Тренер «Эспаньола» о Флике, который отправлял игроков «Барсы» в раздевалку после чемпионства: «Ханси — хороший тренер и джентльмен вдобавок»

Сразу после финального свистка главного тренер «Барсы» Ханси Флик начал отправлять футболистов в раздевалку, не давая им праздновать на поле.
«Флик — джентльмен. Он взял своих игроков, вывел их с поля и отвел в раздевалку. Не имеет смысла создавать какое-либо большое празднование, когда они могут сделать это вдали от болельщиков “Эспаньола”.
Два года назад здесь был беспорядок, потому что не было никакого здравого смысла. Мы должны поздравить Флика, потому что он хорошо с этим справился. Он хороший тренер и джентльмен вдобавок ко всему«, — сказал главный тренер “Эспаньола” Маноло Гонсалес.