Тренер «Эспаньола» о Флике, который отправлял игроков «Барсы» в раздевалку после чемпионства: «Ханси — хороший тренер и джентльмен вдобавок»

Два года назад здесь был беспорядок, потому что не было никакого здравого смысла. Мы должны поздравить Флика, потому что он хорошо с этим справился. Он хороший тренер и джентльмен вдобавок ко всему«, — сказал главный тренер “Эспаньола” Маноло Гонсалес.