Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Месси пахал как все. В Европе так мыслят — хоть 10 “Золотых мячей” выиграешь, но без партнеров ничего не представляешь». Экс-тренер академии «Спартака» о стажировке в «Бар

Владимир Бодров вспомнил о прохождении стажировки в «Барселоне».

Источник: Sports

"Мы были на тренировке, посвященной чисто тактике. Отрабатывали отбор мяча в середине поля в различных ситуациях. Это было при Луисе Энрике, ноябрь 2014-го.

Интересно, что в момент отбора концентрация была сумасшедшей. Ноль расслабленности. А когда отбор заканчивался атакой, уже были смех и шутки, если шла плохая подача или кто-то не забил.

Потом возврат в начало упражнения — и снова максимальная концентрация.

Ну Месси есть Месси. Запомнилось, что он был равным среди остальных. Не было такого, мол, ребята вы побегайте, а я постою, посмотрю. Так же носился, отрабатывал. Пахал!

Это не удивляет. Звездности вы за границей не увидите. Другой менталитет.

Хоть ты 10 «Золотых мячей» выиграешь, весь обшитый наградами, но все прекрасно понимают: без партнеров ты ничего не представляешь. Вот отправь Месси в другую команду, среднего уровня, он не был бы таким, каким мы знали его в «Барселоне».

И это пониманием у них очень четкое, — сказал Бодров Спортс«в тексте про академию “Барселоны”.

Детали величия «Барсы», которые скрыты от глаз.