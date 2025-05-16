«Месси пахал как все. В Европе так мыслят — хоть 10 “Золотых мячей” выиграешь, но без партнеров ничего не представляешь». Экс-тренер академии «Спартака» о стажировке в «Бар

Хоть ты 10 «Золотых мячей» выиграешь, весь обшитый наградами, но все прекрасно понимают: без партнеров ты ничего не представляешь. Вот отправь Месси в другую команду, среднего уровня, он не был бы таким, каким мы знали его в «Барселоне».