«Месси пахал как все. В Европе так мыслят — хоть 10 “Золотых мячей” выиграешь, но без партнеров ничего не представляешь». Экс-тренер академии «Спартака» о стажировке в «Бар

"Мы были на тренировке, посвященной чисто тактике. Отрабатывали отбор мяча в середине поля в различных ситуациях. Это было при Луисе Энрике, ноябрь 2014-го.
Интересно, что в момент отбора концентрация была сумасшедшей. Ноль расслабленности. А когда отбор заканчивался атакой, уже были смех и шутки, если шла плохая подача или кто-то не забил.
Потом возврат в начало упражнения — и снова максимальная концентрация.
Ну Месси есть Месси. Запомнилось, что он был равным среди остальных. Не было такого, мол, ребята вы побегайте, а я постою, посмотрю. Так же носился, отрабатывал. Пахал!
Это не удивляет. Звездности вы за границей не увидите. Другой менталитет.
Хоть ты 10 «Золотых мячей» выиграешь, весь обшитый наградами, но все прекрасно понимают: без партнеров ты ничего не представляешь. Вот отправь Месси в другую команду, среднего уровня, он не был бы таким, каким мы знали его в «Барселоне».
И это пониманием у них очень четкое, — сказал Бодров Спортс«в тексте про академию “Барселоны”.
Детали величия «Барсы», которые скрыты от глаз.