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Минспорт предложил ввести Fan ID на матчах Суперкубка России

Министерство спорта подготовило проект распоряжения правительства РФ, распространяющего карту болельщика на посещение Суперкубка. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Дополнить перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников таких официальных спортивных соревнований, а также иных лиц, задействованных в их проведении, являются обязательными, пунктом следующего содержания: “Межрегиональные спортивные соревнования по футболу “Суперкубок” (спортивная дисциплина “футбол”, мужские команды)”, — говорится в документе.

В 2022 году карта болельщика обязательна для доступа на матчи Мир РПЛ и финал Фонбет Кубка России.