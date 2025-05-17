Минспорт предложил ввести Fan ID на матчах Суперкубка России

«Дополнить перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников таких официальных спортивных соревнований, а также иных лиц, задействованных в их проведении, являются обязательными, пунктом следующего содержания: “Межрегиональные спортивные соревнования по футболу “Суперкубок” (спортивная дисциплина “футбол”, мужские команды)”, — говорится в документе.