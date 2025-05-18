Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шалимов об 1:1 с «Пари НН»: «Факел» получил идиотский пенальти. Болельщики заслуживают команду в РПЛ. Самоотдача — 10 баллов, а толку?"

Тренер воронежцев высказался после матча 29‑го тура с «Пари НН» (1:1). «Факел» вылетел из РПЛ по итогам 28-го тура.

Источник: Спортс"

«Результатом недоволен. Как можно быть довольным, если вели 1:0 и играли против десятерых? В плане самоотдачи вопросов нет. Понимали, что “Пари НН” надо отбирать мяч, выдвигаться, а мы не должны бояться играть в футбол. Сели [в оборону], туда побежал Гоцук, пошли длинные передачи. Когда перехватывали мяч, не могли выйти, не могли взять его под контроль, успокоить игру.

Потом получили этот пенальти (за игру рукой Игоря Калинина в штрафной — Спортс"). Идиотский. За эти матчи нам ни одного нормального гола не забили. То идиотские руки, то теряем мячи на своей половине, то машем ногой мимо мяча, то стандарты. Стандарты — всегда ошибка обороняющихся. Вот и результат. Во втором тайме, когда пропустили, захватили инициативу. Где‑то получалось, были какие‑то полумоменты.

Наши болельщики заслуживают другого, они заслуживают команду в РПЛ. Самоотдача — 10 баллов, а что толку? «— сказал тренер “Факела”.