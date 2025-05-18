Шалимов об 1:1 с «Пари НН»: «Факел» получил идиотский пенальти. Болельщики заслуживают команду в РПЛ. Самоотдача — 10 баллов, а толку?"

Потом получили этот пенальти (за игру рукой Игоря Калинина в штрафной — Спортс"). Идиотский. За эти матчи нам ни одного нормального гола не забили. То идиотские руки, то теряем мячи на своей половине, то машем ногой мимо мяча, то стандарты. Стандарты — всегда ошибка обороняющихся. Вот и результат. Во втором тайме, когда пропустили, захватили инициативу. Где‑то получалось, были какие‑то полумоменты.