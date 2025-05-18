Шалимов об 1:1 с «Пари НН»: «Факел» получил идиотский пенальти. Болельщики заслуживают команду в РПЛ. Самоотдача — 10 баллов, а толку?"

«Результатом недоволен. Как можно быть довольным, если вели 1:0 и играли против десятерых? В плане самоотдачи вопросов нет. Понимали, что “Пари НН” надо отбирать мяч, выдвигаться, а мы не должны бояться играть в футбол. Сели [в оборону], туда побежал Гоцук, пошли длинные передачи. Когда перехватывали мяч, не могли выйти, не могли взять его под контроль, успокоить игру.
Потом получили этот пенальти (за игру рукой Игоря Калинина в штрафной — Спортс"). Идиотский. За эти матчи нам ни одного нормального гола не забили. То идиотские руки, то теряем мячи на своей половине, то машем ногой мимо мяча, то стандарты. Стандарты — всегда ошибка обороняющихся. Вот и результат. Во втором тайме, когда пропустили, захватили инициативу. Где‑то получалось, были какие‑то полумоменты.
Наши болельщики заслуживают другого, они заслуживают команду в РПЛ. Самоотдача — 10 баллов, а что толку? «— сказал тренер “Факела”.