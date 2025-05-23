Силкин об игре «Краснодар» — «Динамо»: «Тест для “быков” на готовность сделать последний шаг к успеху. Будет увлекательный и напряженный матч»

«Как и год назад, будет очень увлекательный и напряженный матч. Тогда “Краснодар” победил с разницей в один мяч. Он играл чуть лучше, но при этом динамовцы в конце могли сравнять и выиграть золото — они дважды попадали в штангу. В тот момент психологически они не смогли справиться с давлением от близости чемпионства. Теперь в их положении “Краснодар”.