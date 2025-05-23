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Силкин об игре «Краснодар» — «Динамо»: «Тест для “быков” на готовность сделать последний шаг к успеху. Будет увлекательный и напряженный матч»

Игра 30-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу на поле «быков».

Источник: Sports

«Как и год назад, будет очень увлекательный и напряженный матч. Тогда “Краснодар” победил с разницей в один мяч. Он играл чуть лучше, но при этом динамовцы в конце могли сравнять и выиграть золото — они дважды попадали в штангу. В тот момент психологически они не смогли справиться с давлением от близости чемпионства. Теперь в их положении “Краснодар”.

«Динамо» после смены тренера выиграло все матчи, оно на хорошем ходу и явно хочет как медаль выиграть, так и поквитаться за разочарование прошлого чемпионата. И для «Краснодара» это будет отличный тест на готовность сделать последний шаг к успеху«, — сказал бывший тренер “Динамо”.

«Краснодар» vs «Зенит»: чемпионские расклады на 30-й тур РПЛ.