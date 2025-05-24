Чемпион Италии не может защитить титул с 2020-го. Последним это делал «Ювентус»

Последним клубом, которому удавалось защитить титул, остается «Ювентус». Туринцы брали скудетто девять раз подряд с 2012-го по 2020-й.
В 2021 году чемпионом стал «Интер», после него — «Милан», затем — «Наполи», «Интер» и снова «Наполи».
В пятницу победителем Серии А стал «Наполи». Команда Антонио Конте опередила «Интер» на одно очко.
Последним клубом, которому удавалось защитить титул, остается «Ювентус». Туринцы брали скудетто девять раз подряд с 2012-го по 2020-й.
В 2021 году чемпионом стал «Интер», после него — «Милан», затем — «Наполи», «Интер» и снова «Наполи».