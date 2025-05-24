Лучшим вратарем лига выбрала Миле Свилара из «Ромы», лучшим защитником — Алессандро Бастони из «Интера», лучшим хавбеком — Тейани Рейндерса из «Милана», лучшим нападающим — Матео Ретеги из «Аталанты», лучшим игроком в возрасте до 23 лет — Нико Паса из «Комо».
Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги — лучшим форвардом, Рейндерс — лучшим хавбеком, Бастони — защитником, Свилар — вратарем, Пас — молодым игроком
Полузащитник, приобретенный летом у «Манчестер Юнайтед», стал чемпионом в составе «Наполи» и награжден как самый ценный игрок сезона.