Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Бетис
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Комо
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Наполи
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
13:00
Алания
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.20
П2
2.35
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.20
П2
3.15
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.55
П2
3.68
Футбол. Первая лига
13:00
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.06
П2
7.60
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.33
П2
5.00
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Первая лига
13:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.93
П2
6.85
Футбол. Первая лига
13:00
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.45
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.30
П2
3.65

Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги — лучшим форвардом, Рейндерс — лучшим хавбеком, Бастони — защитником, Свилар — вратарем, Пас — молодым игроком

Полузащитник, приобретенный летом у «Манчестер Юнайтед», стал чемпионом в составе «Наполи» и награжден как самый ценный игрок сезона.

Лучшим вратарем лига выбрала Миле Свилара из «Ромы», лучшим защитником — Алессандро Бастони из «Интера», лучшим хавбеком — Тейани Рейндерса из «Милана», лучшим нападающим — Матео Ретеги из «Аталанты», лучшим игроком в возрасте до 23 лет — Нико Паса из «Комо».