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Костакурта о скудетто «Наполи»: «Победил лучший, но не сильнейший. Нужно поздравить и “Интер” — он вышел в финал Лиги чемпионов и до конца боролся за титул»

В пятницу неаполитанцы обыграли в заключительном туре «Кальяри» (2:0) и опередили «Интер» в таблице на одно очко.

"Возможно, я не прав, но, на мой взгляд, победила лучшая команда, но не сильнейшая.

Мы должны поздравить обе команды: «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов и до конца боролся с «Наполи», — сказал экс-защитник «Милана».