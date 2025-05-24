«Для Питера важнее игра “Динамо” в последнем туре, чем своя. Они — главная надежда “Зенита” в борьбе за чемпионство.
«Краснодару» будет проще, потому что все зависит от них. Думаю, завтра [в субботу] в Краснодаре будет лучшая поддержка за всю историю клуба. Весь город ждет этого события, и в их руках чемпионство.
Мне кажется, преимущество на стороне «Краснодара». За счет домашнего стадиона и своих болельщиков«, — сказал бывший игрок сборной России и “Динамо”.
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