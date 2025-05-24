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Костакурта о скудетто «Наполи»: «Конте — лучший тренер Италии. Риск с Мактоминеем оправдался — Скотт сыграл фундаментальную роль»

«Мактоминей сыграл фундаментальную роль [в скудетто “Наполи”]. В “МЮ” он не играл на этой позиции, в отличие от сборной Шотландии, где в этом амплуа у него больше свободы.

Источник: Спортс"

Его подписали, поскольку с такими физическими данными он выделяется здесь больше, чем в Англии. В итоге риск Конте оправдался, как, впрочем, почти всегда с ним и происходит. Он лучший тренер Италии и, думаю, вновь доказал это в этом сезоне«, — сказал экс-защитник “Милана”.