«Спартак» — «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Таблица Мир РПЛ.
Статистика Мир РПЛ.
«Спартак», ЦСКА или «Динамо»: кто возьмет бронзу РПЛ?
Расклады борьбы за выживание в РПЛ: кому что нужно? «Ахмат» точно в стыках.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Таблица Мир РПЛ.
Статистика Мир РПЛ.
«Спартак», ЦСКА или «Динамо»: кто возьмет бронзу РПЛ?
Расклады борьбы за выживание в РПЛ: кому что нужно? «Ахмат» точно в стыках.