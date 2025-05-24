«Спартак» — «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

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Футбол. Первая лига
13:00
Алания
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.49
П2
1.92
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.21
П2
2.95
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
3.95
Футбол. Первая лига
13:00
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.21
П2
7.06
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.54
П2
4.90
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.14
П2
4.20
Футбол. Первая лига
13:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.83
П2
6.37
Футбол. Первая лига
13:00
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.99
П2
5.96
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.41
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.72
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
:
Химки
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.79
П2
5.71
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.92
П2
5.26
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.17
П2
8.25
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.25
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.75
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.10
П2
2.50
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.57
П2
7.10
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.46
П2
5.71
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
:
Вальядолид
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.69
П2
9.75
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
:
Лас-Пальмас
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.45
П2
9.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Бетис
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Комо
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Наполи
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Спартак» — «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Источник: Sports

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

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