Наше «золото». ФК «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России

Борьба в жару.
Летняя жара, пришедшая в Краснодар. Последние звонки. И главная игра в истории «Краснодара». Всё это смешалось на стадионе и в его окрестностях, где на некоторых болельщиках фанатские шарфы соседствовали с лентами выпускников.
За сорок минут до стартового свистка на разминку вышли «быки». Стадион встретил их криками и аплодисментами, гостей — неодобрительным гулом. Но не всех, воспитанника академии «Краснодара», капитана «Динамо» Даниила Фомина, после отдельного представления диктором стадиона приветствовали как родного.
В составе «Краснодара» по сравнению с предыдущей игрой произошло одно изменение — Сергей Петров вышел на фланге вместо Джованни Гонсалеса. У «Динамо» состав оказался более экспериментальным — с Маухубом в нападении, Кутицким в защите, без Бителло, Бальбуэны и давно травмированных Тюкавина, Лаксальта, Чавеса и Артура.
С первых минут стало ясно, что борьбы будет много — трижды за полторы минуты судье пришлось вмешиваться в игру, чтоб определить допустимые рамки. Первый по-настоящему опасный моент на 7 минуте создали гости, ошибка в простой передаче едва не привела к голу в ворота Акгацева, к счастью для «быков», удар у Фомина не получился. Но следом «Краснодар» вновь едва не привёз, видимо, нервы, действительно, на пределе. 13 минута, ответ хозяев и удар Черникова выше ворот с линии штрафной. Но это не конец момента — пауза, на экране «проверка, возможно пенальти». Пауза затянулась, и вот объявление судьи — до эпизода был оффсайд у игрока хозяев. Эпизод не закончился ни голом, ни пенальти, но после него хозяева взяли нити игры в свои руки и уже не выходили с чужой половины поля. На 30 минуте болельщиков повеселил момент, в котором мяч попал в комментатора на бровке. А через минуту наступила грусть — Петров взялся за заднюю поверхность бедра, всем видом показывая, что получил травму. Вместо него вышел Гонсалес.
Загудели болельщики, «Зенит» забил в параллельном матче. И стал чемпионом в режиме онлайн. И тут же опасная атака «Краснодара» под фанатское «По-беж-дать! По-беж-дать!». Опасный штрафной, у мяча воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин, но сюжету, когда бывший свой лишает команду чемпионства не суждено сбыться. Пока, во всяком случае — мяч летит выше ворот. Напряжение в матче такое, что над полем воздух хоть ножом режь. Но никак оно в забитый гол не превращается. Конец тайма, опять удар Черникова — теперь в игрока. И свисток на перерыв.
И снова Кордоба.
Сразу после него хозяева заставляют трибуны взреветь от восторга — Джон Кордоба с близкого расстояния отправляет мяч в ворота «Динамо». И теперь уже не важно, выигрывает «Зенит» или нет. «Краснодар» — чемпион. Временно или нет — у команд ещё 40 с лишним минут чтобы решить этот вопрос. В который уже раз за сезон Кордоба забивает важнейший мяч? Если уж и выбирать того, чей вклад в историческую победу наиболее высок, то это, конечно, колумбийский нападающий «быков».
И гости решили не отдавать просто так «золото» «быкам» — тут же прибрали мяч к рукам и организовали навал. В одном эпизоде и Агкацеву пришлось демонстрировать мастерство. Впрочем, вскоре гости подустали, «быки» пришли в себя и стали организовывать острые контратаки. В одной из них Сперцян упал в штрафной — нет пенальти. И в этот же момент по периметру поля стали рассаживаться дополнительные стюарды, видимо, чтобы не дать обезумевшим от радости болельщикам после финального свистка выбежать на газон. Но пока не свисток, а время фанатам затянуть «Катюшу».
73 минута, убойный момент у «Динамо», но не дотягивается до мяча Маухуб, не переправляет его в пустые уже ворота. И выдыхает стадион. Гулким уханьем встречает арена Скопинцева — он сезон провёл в Краснодаре, и перед матчем говорил, что игра для него принципиальная. Ровно 33 тысячи человек на стадионе, и ещё десять минут играть. И тут Кривцов, вышедший вместо Кевина Ленини, забивает второй мяч и максимально приближает «золото». Что может помешать «быкам»? С трибун кажется, что уже ничего.
Шесть добавленных минут отделяют Краснодар — в кавычках и без — от исторического события. И стадион уже не умолкает. «Победа! Победа!». Черех пару минут «Чемпион!». И не важно, какой счёт в Санкт-Петербурге. «Быки» — чемпионы России! Тут и третий мяч в ворота «Динамо», только боковой поднял флажок. Но ВАР решает -пенальти. Гол не засчитан, но на самых последних секундах есть шанс забить третий. И Сперцян укладывает мяч в угол, после чего начинается празднование. Как ни старались стюарты, но отдельные фанаты всё-таки сумели прорваться через кордон и оказаться на поле. Но таких смельчаков очень мало, да и быстро их вывели.
И время официального празднования. Всё «Краснодар» уже вошёл в историю.