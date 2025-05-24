Наше «золото». ФК «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России

С первых минут стало ясно, что борьбы будет много — трижды за полторы минуты судье пришлось вмешиваться в игру, чтоб определить допустимые рамки. Первый по-настоящему опасный моент на 7 минуте создали гости, ошибка в простой передаче едва не привела к голу в ворота Акгацева, к счастью для «быков», удар у Фомина не получился. Но следом «Краснодар» вновь едва не привёз, видимо, нервы, действительно, на пределе. 13 минута, ответ хозяев и удар Черникова выше ворот с линии штрафной. Но это не конец момента — пауза, на экране «проверка, возможно пенальти». Пауза затянулась, и вот объявление судьи — до эпизода был оффсайд у игрока хозяев. Эпизод не закончился ни голом, ни пенальти, но после него хозяева взяли нити игры в свои руки и уже не выходили с чужой половины поля. На 30 минуте болельщиков повеселил момент, в котором мяч попал в комментатора на бровке. А через минуту наступила грусть — Петров взялся за заднюю поверхность бедра, всем видом показывая, что получил травму. Вместо него вышел Гонсалес.