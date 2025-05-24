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Выиграли битву, проиграли чемпионат: «Зенит» впервые за семь лет остался без титула

В Петербурге завершился главный матч сезона для «Зенита». Команда Сергея Семака уверенно обыграла «Ахмат» и до последнего держалась на первом месте, но этого оказалось недостаточно. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, о как «Зенит» выиграл матч, но проиграл чемпионат.

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Перед матчем

Это был последний матч сезона и последний шанс на чемпионство. Петербургский «Зенит» подошел к 30-му туру РПЛ на втором месте, отставая от «Краснодара» всего на одно очко. Чтобы вновь стать чемпионом, сине-бело-голубым нужно было не только побеждать «Ахмат» на «Газпром Арене», но и надеяться на потерю очков «Краснодаром» в параллельной встрече с московским «Динамо». Оба матча стартовали одновременно — в 16:30 по московскому времени.

Сергей Семак накануне встречи дал понять: фокус — исключительно на своей игре.

«Нам нужно выполнять свою задачу. Сделать всё для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники», — подчеркнул главный тренер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Петербуржцы вышли на решающую игру в следующем составе: Латышонок, Горшков, Дркушич, Нино, Сантос, Барриос, Мантуан, Мостовой, Луис Энрике, Педро и Соболев.

Состав вызывает интерес не только из-за ключевых фигур, но и из-за того, что даже в последнем туре сезона Семак продолжил экспериментировать. В частности, место в старте получил Педро — в роли нападающего рядом с Соболевым, в то время как Максим Глушенков остался в запасе. Состав явно был заточен на вертикальные атаки: либо через верх на Соболева, либо на скорости — с участием Педро и Мостового.

Отметим только, что стабильности в стартовом составе на протяжении сезона добиться Семаку так и не удалось. Даже в решающем матче чемпионата схема и роли игроков остаются предметом вариативности.

Из других наблюдений — Дркушич окончательно вытеснил Эраковича в центре обороны, в то время как Лусиано вернулся в заявку, хоть и остался в запасе, с явным прицелом на появление во втором тайме. Семак рассчитывал на глубину состава и возможность усилить игру по ходу встречи.

О важности параллельной игры в Краснодаре напомнил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«По-пацански “Динамо” должно отомстить “Краснодару” за утрату титула в прошлом сезоне», — заявил Медведев журналистам за несколько часов до матча на презентации выставки в честь столетия сине-бело-голубых в пространстве «Севкабель порт». Напомним, год назад именно в заключительном матче с «Краснодаром» «Зенит» увел чемпионство из-под носа у «Динамо».

Первый тайм.

Первые 45 минут решающего матча на «Газпром Арене» получились такими же нервными, как и ожидалось от финала чемпионской гонки. Но именно «Зенит» ушел на перерыв в статусе виртуального чемпиона. Петербуржцы вели в счёте 2:0 после дубля Андрея Мостового — оба гола пришли с пенальти. Первый 11-метровый был назначен после фола Камилова на Нино, второй — за зацеп Мантуана. Оба раза Мостовой спокойно переиграл голкипера гостей Вадима Ульянова.

С точки зрения тактики Семак выставил стартовую расстановку, близкую к 4−3−3, но с рядом нестандартных решений. Барриос фактически играл третьего центрального защитника, опускаясь глубже и помогая строить атаки с низкого старта. Дркушич смещался правее, освобождая пространство Мантуану. Горшков слева появлялся в полуфланге, создавая условия для изоляции Мостового один в один. Именно эти разрывы и дали «Зениту» моменты.

Тем не менее не всё в атаке работало слаженно. Луис Энрике часто выпадал из игры: мяч до него доходил редко, он смещался в центр, но без особой пользы. У Педро наблюдались проблемы с первым касанием — особенно при плотной игре в центре поля. В одном из эпизодов он едва не организовал опасную потерю.

«Ахмат» не выглядел обречённым. В концовке тайма команда Ташуева прибавила, выдала отрезок с высоким прессингом и заработала несколько стандартов у ворот Латышонка. Был момент и у Соболева — его удар головой под перекладину Ульянов потащил эффектным сейвом.

После двух голов с пенальти «Зенит» ушёл в раздевалку с комфортным преимуществом и на первом месте в виртуальной таблице. Ведь в параллельной встрече в Краснодаре к перерыву счёт остался 0:0.

«Зенит» сделал всё, что мог.

Во втором тайме на «Газпром Арене» «Зенит» уверенно довёл матч с «Ахматом» до победы. Команда Сергея Семака играла спокойно, контролировала темп и окончательно сняла вопросы о результате на 59-й минуте, когда Педро забил третий мяч после передачи Соболева.

Были моменты и для четвёртого гола — Педро попал в штангу, Кассьерра забил из офсайда, Лусиано, вернувшийся после повреждения, успел отметиться эффектной комбинацией. На поле вышли Ерохин, Эракович, Гонду — Семак дал сыграть всем, кто мог пригодиться в этом заключительном рывке. 52 тысячи болельщиков на трибунах, ретроформа в честь 100-летия клуба, уверенная победа — всё было готово к празднику. Кроме одного.

Во втором тайме в Краснодаре «быки» вышли вперёд усилиями Джона Кордобы, а затем Никита Кривцов удвоил преимущество. Счёт 2:0 сохранялся до самой концовки. В добавленное время Сперцян забил третий мяч, его отменили, но VAR показал, что перед этим была игра рукой — и Сперцян все-таки забил с пенальти.

Таким образом, «Краснодар» победил 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. «Зенит» — второй, несмотря на победу в Петербурге. Команда Семака сделала всё, что могла, но чуда второй год подряд не случилось.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру».