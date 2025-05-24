Выиграли битву, проиграли чемпионат: «Зенит» впервые за семь лет остался без титула

Состав вызывает интерес не только из-за ключевых фигур, но и из-за того, что даже в последнем туре сезона Семак продолжил экспериментировать. В частности, место в старте получил Педро — в роли нападающего рядом с Соболевым, в то время как Максим Глушенков остался в запасе. Состав явно был заточен на вертикальные атаки: либо через верх на Соболева, либо на скорости — с участием Педро и Мостового.