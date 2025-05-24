Слуцкий о Дзюбе: «Приди он в “Крылья”, “Факел”, “Пари НН” или “Оренбург” — на месте “Акрона” была бы эта команда»

Приди Дзюба куда он мог прийти — в «Крылья Советов», в «Факел», в «Пари НН» или в «Оренбург» — на месте «Акрона» была бы эта команда. С учетом его условных 12−13 заработанных баллов, характера и всего прочего — я уверен, что «Акрон» мог поменяться с этой командой местами, не в обиду будет сказано тому же Зауру Тедееву.