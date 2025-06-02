Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи — это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»

На 75-й минуте после прострела с фланга вратарь «Ботафого» отбил мяч в ноги Неймара. Мяч от тела бразильца поднялся на уровень головы, и форвард «Сантоса», пытаясь опередить защитника, занес его рукой в пустые ворота.
Гол не был засчитан. Главный судья матча Дави Ласерда показал Неймару желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче. Через 10 минут после того, как «Сантос» остался в меньшинстве, «Ботафого» забил победный гол.
Впоследствии Неймар принес извинения за свое удаление.
"Отмечу: вторую желтую карточку нужно было показать, но первую… Судья просто смеется. Я нарушаю правила и сразу же получаю желтую карточку.
Существуют плохие судьи… Это всего лишь мое мнение, пожалуйста, не наказывайте меня еще раз", — написал Неймар в соцсетях.