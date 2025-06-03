Адвокат Сафонова об алиментах: «Закрыли весь долг. Анастасия не предоставляет сведений, куда тратятся деньги, считает, что получаемой на ребенка суммы недостаточно для его содержания»

— Юридически уже сейчас в отношении Матвея должны быть сняты все ограничительные меры, потому что долг погашен в полном объеме. Мы считаем, что Анастасия устроила хайп на том, что Матвей якобы не платит деньги. На самом деле это не так, он с самого начала платил алименты, не уклонялся. Образовавшаяся по задолженности сумма была определена исключительно из тех денежных средств, которые были выплачены Матвею в качестве зарплаты.