«Я здесь не ради вас». Энрике резко ответил журналистке, с которой у него плохие отношения со времен «Барселоны», после финала ЛЧ

La Razon напоминает, что конфликт Энрике с Гуаш достиг пика перед матчем «Барселоны» против «Атлетико» в апреле 2016 года. Тренер грубо отвечал на все ее вопросы. Так, он сказал, что ее аналитика «поверхностна и не имеет ничего общего с профессиональной оценкой», а также заявил: «Вы говорите то, что хотите вы, я отвечаю то, что хочу я». На один из вопросов он и вовсе ответил: «Спросите Симеоне».