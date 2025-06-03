Экс-судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком» и нюхавший белый порошок во время Евро, устроился курьером: «Пытаюсь двигаться вперед, вернуть чувство ответственности»

Источник The Sun описал Кута как «славного парня, потерявшего работу из-за глупости, и он это в полной мере признает»: «Возможно, в какой-то момент он вернется в футбол, футболу определенно нужны такие эксперты, как он. До тех пор ему, очевидно, нужно на что-то жить».