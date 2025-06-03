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Экс-судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком» и нюхавший белый порошок во время Евро, устроился курьером: «Пытаюсь двигаться вперед, вернуть чувство ответственности»

The Sun передает, что бывшего арбитра, называвшего Юргена Клоппа «полным мудаком» и нюхавшего белый порошок во время Евро, узнали, когда он доставлял посылку в качестве сотрудника компании Evri.

Источник: Спортс"

42-летний мужчина так прокомментировал свою новую работу: «Я пытаюсь двигаться вперед и вернуть чувство ответственности и целеустремленности. Благодаря этой работе я при деле, это не новая долгосрочная карьера».

Источник The Sun описал Кута как «славного парня, потерявшего работу из-за глупости, и он это в полной мере признает»: «Возможно, в какой-то момент он вернется в футбол, футболу определенно нужны такие эксперты, как он. До тех пор ему, очевидно, нужно на что-то жить».

Судья Кут отстранен УЕФА до лета 2026-го за создание «дурной славы футболу». Он называл Клоппа «полным мудаком» и вдыхал белый порошок во время Евро-2024.