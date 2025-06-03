Роман Бабаев: «ЦСКА на 6-м месте по бюджету в РПЛ. Есть хорошая команда, но для борьбы за чемпионство нужны кадровые ресурсы, а для них необходимы финансы»

— Это было бы на тот момент очень смелое заявление, но, видя, как Николич работает с командой, как команда работает на сборах, вера в улучшение была — определенный оптимизм повышался. В итоге выигранные Кубок России и бронза чемпионата — это действительно очень внушительное достижение. И оно получилось в результате честной и хорошей работы.