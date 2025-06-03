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Роман Бабаев: «ЦСКА на 6-м месте по бюджету в РПЛ. Есть хорошая команда, но для борьбы за чемпионство нужны кадровые ресурсы, а для них необходимы финансы»

— Если бы зимой, когда ЦСКА был на шестом месте в чемпионате, кто-то вам сказал, что сезон закончите с бронзой РПЛ и победой в Кубке, как бы отреагировали?

Источник: Спортс"

— Это было бы на тот момент очень смелое заявление, но, видя, как Николич работает с командой, как команда работает на сборах, вера в улучшение была — определенный оптимизм повышался. В итоге выигранные Кубок России и бронза чемпионата — это действительно очень внушительное достижение. И оно получилось в результате честной и хорошей работы.

— У ЦСКА очень тяжело шла перестройка состава после 2018 года, когда после ухода Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума и Бибарса Натхо фактически закончилась легендарная чемпионская команда. После двух побед в Кубке, серебра и бронзы чемпионата за последние три сезона можно сказать, что новый коллектив окончательно построен?

— В каком-то смысле да. Есть костяк, который уже способен бороться за медали и трофеи, выигрывать их. Опять появилась определенная преемственность.

Да, есть хорошая команда, но тем не менее мы понимаем, что для того, чтобы биться за чемпионство, необходимы еще ресурсы — кадровые. А для них необходимы финансы. Мы постараемся искать соответствующие возможности для дальнейшего роста команды и максимально эти возможности использовать.

— На каком месте ЦСКА по бюджету в РПЛ?

— На шестом, если не ошибаюсь. Это открытая информация, она публикуется РФС, — сказал генеральный директор ЦСКА.

Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У “Краснодара” — 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. “Спартак”, ЦСКА, “Динамо”, “Локо” и мы примерно равны».

Рейтинг бюджетов РПЛ: на сколько «Зенит» богаче всех? Разбор денег всех клубов.

Роман Бабаев: «ЦСКА поставит задачу в виде чемпионства на следующий сезон. Приложим все усилия».