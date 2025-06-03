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Киоун допустил необходимость в продаже Бруну: «Все зависит от того, используют ли его для перезапуска “МЮ”. Коутиньо продали в 2018-м, “Ливерпуль” потратил деньги на ван Дейка и Алиссон

Сообщалось, что к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» есть интерес со стороны «Аль-Хилаля».

Источник: Спортс"

"Все зависит от того, будет ли Бруну Фернандеш использован в качестве пешки для перезапуска клуба.

Посмотрите, что сделал Юрген Клопп в 2018 году. Филиппе Коутиньо согласился на продажу за большие деньги. При этом Вирджил ван Дейк по-прежнему играет за «Ливерпуль» и является там легендой. Вот на что мерсисайдцы потратили эти деньги — на ван Дейка и Алиссона.

Возможно, в случае «Манчестер Юнайтед» потребность в продаже игрока даже больше. Не думаю, что речь должна идти об одном игроке — им нужно посмотреть на общую картину и, возможно, заключить сделку.

Было интересно наблюдать за Унаи Эмери прошлым летом, когда Дугласу Луису и Мусса Диаби разрешили уйти за огромные деньги. Он рискнул.

Возможно, «Манчестер Юнайтед» выставил эту ситуацию напоказ, и якобы «пускай футболист сам решит», хотя им действительно нужны деньги«, — сказал бывший защитник “Арсенала” Мартин Киоун.