Киоун допустил необходимость в продаже Бруну: «Все зависит от того, используют ли его для перезапуска “МЮ”. Коутиньо продали в 2018-м, “Ливерпуль” потратил деньги на ван Дейка и Алиссон

"Все зависит от того, будет ли Бруну Фернандеш использован в качестве пешки для перезапуска клуба.
Посмотрите, что сделал Юрген Клопп в 2018 году. Филиппе Коутиньо согласился на продажу за большие деньги. При этом Вирджил ван Дейк по-прежнему играет за «Ливерпуль» и является там легендой. Вот на что мерсисайдцы потратили эти деньги — на ван Дейка и Алиссона.
Возможно, в случае «Манчестер Юнайтед» потребность в продаже игрока даже больше. Не думаю, что речь должна идти об одном игроке — им нужно посмотреть на общую картину и, возможно, заключить сделку.
Было интересно наблюдать за Унаи Эмери прошлым летом, когда Дугласу Луису и Мусса Диаби разрешили уйти за огромные деньги. Он рискнул.
Возможно, «Манчестер Юнайтед» выставил эту ситуацию напоказ, и якобы «пускай футболист сам решит», хотя им действительно нужны деньги«, — сказал бывший защитник “Арсенала” Мартин Киоун.