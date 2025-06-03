Киоун допустил необходимость в продаже Бруну: «Все зависит от того, используют ли его для перезапуска “МЮ”. Коутиньо продали в 2018-м, “Ливерпуль” потратил деньги на ван Дейка и Алиссон

Посмотрите, что сделал Юрген Клопп в 2018 году. Филиппе Коутиньо согласился на продажу за большие деньги. При этом Вирджил ван Дейк по-прежнему играет за «Ливерпуль» и является там легендой. Вот на что мерсисайдцы потратили эти деньги — на ван Дейка и Алиссона.