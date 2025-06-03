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Ямаль о менталитете «Барсы»: «Люди думали, что “Реал” может сделать камбэк с “Арсеналом”. Когда мы сыграли вничью с “Интером”, люди засомневались — вот что нужн

"Мы прибавляем, но должны верить, что мы лучшие.

Источник: Спортс"

Когда «Реал» проиграл «Арсеналу» [в Лиге чемпионов], люди думали, что они могут сделать камбэк.

Когда мы сыграли вничью с «Интером», люди засомневались. Вот что нужно изменить«, — сказал вингер “Барселоны” Ламин Ямаль в интервью в интервью COPE.