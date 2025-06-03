Гвардиола о Ямале и Месси: «Пускай Ламин идет своим путем, потом посмотрим, можно ли его сравнить с величайшим. У него есть все для отличной карьеры»

"Пускай он идет своим путем. Потом посмотрим, можно ли его сравнить с величайшим.
Но сейчас понятно одно: Ламин — это очень хороший футболист. Если он избежит травм и рецидивов, то у него есть все, чтобы провести отличную карьеру", — сказал Пеп Гвардиола.
Главный тренер «Манчестер Сити» также ответил на вопрос о том, что вингер «Барселоны» является одним из претендентов на получение Золотого мяча.
«Если в 17 лет его уже считают одним из лучших, то потому, что он этого заслуживает», — заявил тренер.