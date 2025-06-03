Писарев о «Химках»: «Их будет не хватать в РПЛ — потому что это Москва, инфраструктура, стадион, база, все есть. То, что на них почти никто не ходит — работа клуба»

«Химок» на самом деле будет не хватать в РПЛ, потому что это Москва, инфраструктура, стадион, все есть, база есть.
А то, что на них почти никто не ходит — так это работа клуба. В Химках, по-моему, тысяч 400 человек живет (около 257 тысяч по данным Росстата — Спортс) — работайте!
А что касается игроков состава, то они не пропадут — их уже начали активно разбирать другие клубы", — сказал тренер сборной России.
«Химки» показали таблицу посещаемости клубов РПЛ в процентах от населения городов — клуб занял 4-е место. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локо» — в конце рейтинга.