«Дзюба добавил “Акрону” медийности, а раньше команду никто не знал. В игровом плане — это лидер. Должно быть повышение зарплаты». Сенников о новом контракте Артема

Не должно быть никаких скандалов на второй год в клубе. Могут быть только со здоровьем проблемы. Понятно, что Дзюба всегда может сказать что-то колкое, но своей игрой и голами он все доказывает. «Акрон» занял максимально возможное место, выше он просто быть не мог", — сказал бывший игрок сборной России.