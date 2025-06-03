Президент Азербайджана о 1-м месте сборной на ЧМ по мини-футболу: «Победы нам к лицу. Мы — страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах»

Те, кто наблюдал за игрой и на гимнастической арене, и по телевизору, от всей души радовались вашей победе. Еще раз говорю, вы заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы. Мы — страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах. Именно наша талантливая и профессиональная молодежь приносит нам эту радость победы.