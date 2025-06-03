Кафанов о вкладе Сафонова в победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Очень большой. Доннарумма побоялся потерять место в составе. Матвей заставил его выдать один из лучших отрезков в карьере»

«Вклад Сафонова в победу в Лиге чемпионов очень большой. Никто бы не поверил, что он столько сыграет за “ПСЖ”. Наверняка Доннарумму признают лучшим вратарем. Матвей помог ему. Доннарумма увидел конкурента, его это обижало. Он побоялся потерять место в составе. Матвей заставил его выдать один из лучших отрезков в карьере.