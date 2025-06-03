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Кафанов о вкладе Сафонова в победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Очень большой. Доннарумма побоялся потерять место в составе. Матвей заставил его выдать один из лучших отрезков в карьере»

26-летний российский вратарь провел 2 матча в победном для парижан розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В финальной игре с «Интером» (5:0) он не выходил на поле.

Источник: Спортс"

В дебютном сезоне в составе французского клуба на счету Сафонова 17 игр во всех турнирах.

«Вклад Сафонова в победу в Лиге чемпионов очень большой. Никто бы не поверил, что он столько сыграет за “ПСЖ”. Наверняка Доннарумму признают лучшим вратарем. Матвей помог ему. Доннарумма увидел конкурента, его это обижало. Он побоялся потерять место в составе. Матвей заставил его выдать один из лучших отрезков в карьере.

Сафонов сначала потерялся на таком уровне, он не успевал подумать на тренировках. Ему доверяли место в составе, потому что он был сильнее Доннаруммы моментами. У «ПСЖ» два сильных вратаря", — сказал тренер вратарей сборной России.