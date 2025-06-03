Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
4.29
Футбол. Лига наций
05.06
Испания
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.26
П2
3.10

Гави о Луисе Энрике после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Для меня он лучший, номер 1. Я очень рад за него, потому что он это заслужил»

«Для меня он лучший, номер 1. Я очень рад за него, потому что он это заслужил. И он, и его семья, и помощник Рафаэль Поль», — сказал полузащитник «Барселоны».

Гави дебютировал в сборной Испании в 2021 году, когда ему было 17 лет. Национальную команду тогда возглавлял Луис Энрике.

Победа в Лиге чемпионов с «ПСЖ» стала для тренера второй в карьере. Ранее он побеждал с «Барсой» в 2015 году.