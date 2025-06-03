Левандовски о том, кто мог бы заменить его в «Барсе»: «Непростая задача. Не так много игроков, способных забивать более 40 голов за сезон из года в год»

— Исходя из ваших футбольных предпочтений, кто мог бы заменить вас в «Барселоне», если вы решите уйти?
— Это непростая задача, понимаете? Сейчас в футболе не так много нападающих с высокой результативностью. Также есть вопрос денег.
— Допустим, деньги не проблема, и вы можете подписать любого игрока без ограничений.
— Не так много игроков, способных из года в год быть в лучшей форме и забивать более 40 голов за сезон — на более длинном отрезке, чем 2−3 года.
Я думаю, что и в целом результативность немного снизилась, в прошлом сезоне это было заметно. Сейчас нелегко найти игрока, который может…
— Вы задали такую высокую планку, что ее трудно превзойти…
— Это нелегко. Поэтому я и говорю об игроке, который не просто выстрелил в одном или двух сезонах, а показал этот уровень на протяжении трех, четырех, пяти лет.
— Есть Холанд и Дьокереш.
— В конечном итоге нужно найти идеальное решение для клуба, тренера и системы игры. Найти нападающего, способного много забивать, в наше время непросто, — сказал Левандовски.