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Левандовски о том, кто мог бы заменить его в «Барсе»: «Непростая задача. Не так много игроков, способных забивать более 40 голов за сезон из года в год»

В минувшем сезоне 36-летний польский нападающий забил 42 мяча в 52 играх во всех турнирах.

— Исходя из ваших футбольных предпочтений, кто мог бы заменить вас в «Барселоне», если вы решите уйти?

— Это непростая задача, понимаете? Сейчас в футболе не так много нападающих с высокой результативностью. Также есть вопрос денег.

— Допустим, деньги не проблема, и вы можете подписать любого игрока без ограничений.

— Не так много игроков, способных из года в год быть в лучшей форме и забивать более 40 голов за сезон — на более длинном отрезке, чем 2−3 года.

Я думаю, что и в целом результативность немного снизилась, в прошлом сезоне это было заметно. Сейчас нелегко найти игрока, который может…

— Вы задали такую ​​высокую планку, что ее трудно превзойти…

— Это нелегко. Поэтому я и говорю об игроке, который не просто выстрелил в одном или двух сезонах, а показал этот уровень на протяжении трех, четырех, пяти лет.

— Есть Холанд и Дьокереш.

— В конечном итоге нужно найти идеальное решение для клуба, тренера и системы игры. Найти нападающего, способного много забивать, в наше время непросто, — сказал Левандовски.