Губерниев о Дзюбе: «Вдруг захочет блистать на театральных подмостках? Лет через 10 сможем увидеть его в МХТ. Представьте, он будет играть в “Горе от ума” и скажет: “Человек — это з

Думаю, лет через десять мы сможем увидеть его в МХТ: пять лет на учебу, потом еще пять лет работы в провинции, сразу в московские театры не возьмут. Может быть, он начнет в провинциальном театре, как очень многие наши прославленные актеры: как Смоктуновский, как Джигарханян. Следующим будет Дзюба. Может быть, он еще сыграет Ромео. Так что пожелаем Артему удачи«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.