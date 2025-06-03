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Губерниев о Дзюбе: «Вдруг захочет блистать на театральных подмостках? Лет через 10 сможем увидеть его в МХТ. Представьте, он будет играть в “Горе от ума” и скажет: “Человек — это з

Форвард «Акрона» ранее сказал: «Меня приглашают сейчас. Когда есть возможность, я активно участвую. Некоторые были интересными. Вроде как все получается, но еще нужно учиться и учиться. Когда рядом с тобой снимаются мэтры, ты точно понимаешь, насколько это сложный процесс».

Источник: Спортс"

"А вдруг он захочет быть театральным актером? Поступит в Щепкинское или Щукинское училище, во ВГИК и будет актером, блистать на театральных подмостках. Почему бы нет?

Не знаю, есть ли у Дзюбы потенциал или задатки, когда прочитает басню, продемонстрирует художественный образ, тогда можно говорить. Если он хочет стать хорошим актером, надо идти учиться. Если выдержит конкурс, отучится пять лет. А дальше, представьте, в один прекрасный момент он будет играть известного персонажа в пьесе «Горе от ума» и скажет: «Человек — это звучит гордо» (это слова из пьесы Максима Горького «На дне» — Спортс"). Прекрасно же?

Думаю, лет через десять мы сможем увидеть его в МХТ: пять лет на учебу, потом еще пять лет работы в провинции, сразу в московские театры не возьмут. Может быть, он начнет в провинциальном театре, как очень многие наши прославленные актеры: как Смоктуновский, как Джигарханян. Следующим будет Дзюба. Может быть, он еще сыграет Ромео. Так что пожелаем Артему удачи«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.