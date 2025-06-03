Бускетс про Месси: «Я не думаю, что есть другой настолько же разносторонний и уникальный игрок, и не думаю, что такой был раньше. Лео способен на многое и в этом почти никому не уступа

"Мы знаем, насколько велик Лео, кем он был, кем является и кем будет, пока сам этого хочет. Я не думаю, что есть другой настолько же разносторонний и уникальный игрок, и я не думаю, что такой игрок был раньше, хотя я молод, а прежде, конечно, было много очень хороших игроков…