Новым главным тренером «Крыльев Советов» назначили Магомеда Адиева

47-летний Магомед Адиев — нападающий, воспитанник грозненского футбола. В разные годы он выступал за «Анжи», ЦСКА, «Терек», «Сокол», астанинский «Женис», «Нижний Новгород» и другие клубы. В 1999 году провёл четыре матча за олимпийскую сборную России, отметившись двумя забитыми мячами.