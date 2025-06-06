Новым главным тренером «Крыльев Советов» назначили Магомеда Адиева

Новым главным тренером «Крыльев Советов» стал Магомед Адиев. Контракт с Магомедом Адиевым заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.
47-летний Магомед Адиев — нападающий, воспитанник грозненского футбола. В разные годы он выступал за «Анжи», ЦСКА, «Терек», «Сокол», астанинский «Женис», «Нижний Новгород» и другие клубы. В 1999 году провёл четыре матча за олимпийскую сборную России, отметившись двумя забитыми мячами.
В начале текущего сезона Магомед Адиев возглавлял «Ахмат», а затем с апреля 2025 года работал с подмосковными «Химками», а ранее тренировал «Анжи», карагандинский «Шахтёр» и национальную сборную Казахстана, сообщили в ПФК «Крылья Советов».
В первом интервью клубной пресс-службе, Магомед Адиев сказал: «Рад быть частью “Крыльев”, приложу все силы, чтобы клуб добивался хороших результатов при хорошей игре».