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Ширер об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Что за глупая игра футбол!»

«Что за глупая игра футбол!» — написал экс-игрок сборной Англии.

Источник: Спортс"

Тренера отправили в отставку спустя две с небольшим недели после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея «Тоттенхэма» за 17 лет.

Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В АПЛ она стала сперва пятой, а затем семнадцатой.