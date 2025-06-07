Ширер об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Что за глупая игра футбол!»

Тренера отправили в отставку спустя две с небольшим недели после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея «Тоттенхэма» за 17 лет.
Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В АПЛ она стала сперва пятой, а затем семнадцатой.
«Что за глупая игра футбол!» — написал экс-игрок сборной Англии.
Тренера отправили в отставку спустя две с небольшим недели после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея «Тоттенхэма» за 17 лет.
Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В АПЛ она стала сперва пятой, а затем семнадцатой.