Николич намерен сам выкупить контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК («Чемпионат»)

Ранне появилась информация, что греческий клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА, если сможет договориться с самим Николичем.
Серб возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.
Тренер намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА, чтобы перейти в АЕК, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Стороны почти согласовали контракт.
Ранне появилась информация, что греческий клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА, если сможет договориться с самим Николичем.
Серб возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.