Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Эстония
1
:
Израиль
3
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Северная Македония
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Уэльс
3
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Гибралтар
0
:
Хорватия
7
П1
X
П2
Футбол. Сборные
завершен
Россия
1
:
Нигерия
1
П1
X
П2

Николич намерен сам выкупить контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК («Чемпионат»)

Тренер намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА, чтобы перейти в АЕК, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Стороны почти согласовали контракт.

Источник: Sports

Ранне появилась информация, что греческий клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА, если сможет договориться с самим Николичем.

Серб возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.