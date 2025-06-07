Шишкарев об уходе из «Черноморца»: «Проблема не в деньгах, а в людях, которые не хотят развивать свой город. Не вернусь, пока чиновники не поймут, что спорт не их личный бюджетн

Повторяю: проблема не в деньгах, а в людях, которые не хотят развивать свой же город. Я не отказываюсь от Новороссийска. Мы уже ведем переговоры о новом стадионе — на земле Минобороны. 18 тысяч мест. Современная арена. Но я не вернусь, пока город не изменится. Пока чиновники не поймут, что спорт (футбол, гандбол) не их личный бюджетный корм, а гордость всех жителей.
Спасибо тем, кто боролся. Отдельно — Олегу Василенко, игрокам. Вы — настоящие. Бились честно, без подковерных игр. И заслуживаете большего, чем этот постыдный цирк.
Поэтому и я совершенно сознательно, по-спортивному поддерживал команду, звал болельщиков на трибуны.
А город? Город проиграл. Не мы.
Господа чиновники, когда в следующем сезоне «Черноморец» будет бороться за выживание — вспомните этот пост. Это ваш провал. Ваш позор. Вы обманули земляков, хотя наверняка попытаетесь переложить ответственность и вину на меня. Не привыкать. Справлюсь.
Знайте: я не исчез. Я перегруппировываюсь. Начну заново, с нуля. Как это сделал мой тезка Сергей Николаевич Галицкий с «Краснодаром». Он вывел команду в чемпионы страны за семнадцать лет.
За горизонт 2040 года заглядывать, конечно, страшно, но я давно усвоил истину, что в России надо жить долго…" — написал бизнесмен.
Шишкарев об уходе из «Черноморца»: «Господин мэр, вы хотели денег? Мы давали. Жаждали успеха? Команда его добилась. Взамен — дырка от бублика. И мой бизнес не будет донором для некомпетентности».