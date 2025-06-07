«Ливерпуль» предложил «Байеру» больше 134 млн евро с учетом бонусов за Виртца

По сведениям The Times, «красные» предприняли новую попытку подписать немецкого футболиста. Они готовы заплатить свыше 134 млн евро с учетом бонусов (100+13 млн фунтов).
«Ливерпуль» не настроен платить все 150 млн.
Ранее сообщалось, что «Байер» отказался продать полузащитника за 130 млн евро и требует 150 млн.
По сведениям The Times, «красные» предприняли новую попытку подписать немецкого футболиста. Они готовы заплатить свыше 134 млн евро с учетом бонусов (100+13 млн фунтов).
«Ливерпуль» не настроен платить все 150 млн.