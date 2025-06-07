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Спаллетти про 0:3 от Норвегии: «Нужно поговорить с президентом федерации об их намерениях и взгляде на мои решения. Если мы настолько уязвимы, то это говорит о недостатке уверенности»

Сборная Италии уступила норвежской команде (0:3) в матче отбора на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"Это не то, кем мы являемся. С точки зрения отдельных футболистов мы способны на большее, но также можно заметить, что мы находимся в непростом моменте. Это тот состав, который я выбрал.

Мне нужно поговорить с президентом Гравиной (Габриэле Гравина, глава Федерации футбола Италии — Спортс«“) об их намерениях, об их взгляде на решение, которое я принимаю.

Я выбрал этот состав, потому что считал, что в нем есть качество, но если мы настолько уязвимы, что не соблюдаем офсайдную ловушку, не преследуем соперников, то это говорит о недостатке уверенности.

Всегда есть повод для беспокойства, потому что после такой игры, конечно, приходится задавать себе вопросы и осознавать, что есть проблемы, но с ними нужно справляться, потому что другого выхода нет", — сказал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.