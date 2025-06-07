Спаллетти про 0:3 от Норвегии: «Нужно поговорить с президентом федерации об их намерениях и взгляде на мои решения. Если мы настолько уязвимы, то это говорит о недостатке уверенности»

Всегда есть повод для беспокойства, потому что после такой игры, конечно, приходится задавать себе вопросы и осознавать, что есть проблемы, но с ними нужно справляться, потому что другого выхода нет", — сказал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.