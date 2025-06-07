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Сафонов о матче с Нигерией: «Некорректно что-либо говорить — будет оправдание допущенной ошибки. Есть вещи, которые не стоит делать на поле»

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

— В первом тайме у вас был яркий сэйв. Моете его разобрать?

— Ничего разбирать не буду. Есть положительные и отрицательные моменты. Но у меня в голове только та ошибка, оплошность. Называйте как хотите.

Мне нужно сконцентрироваться и сделать выводы из негативного. Но печаль, тоска и самокопание — не про меня. Я готов к новым вызовам, а ошибка — опыт, который надо преобразовывать в позитив.

Мне некорректно что-либо говорить. Это просто будет оправдание ошибки, которую я допустил. Не хочу оценивать изменения, отдых, время на подготовку. Кто хочет, придумает оправдания.

Есть вещи, которые не стоит делать на поле. Произошла именно такая ситуация, — передает корреспондент Спортса«Ярослав Сусов слова голкипера “ПСЖ” и сборной России Матвея Сафонова.

Сафонов привез с Нигерией — ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут.