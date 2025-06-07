Форвард Нигерии и «Байера» Бонифасе: «Сборная России — топ, хороший уровень. Сафонов тоже хорош»

«Сборная России — топ, хороший уровень у команды. Матвей Сафонов тоже хорош», — сказал нападающий «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифасе.
Сафонов привез с Нигерией — ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут.
Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.
«Сборная России — топ, хороший уровень у команды. Матвей Сафонов тоже хорош», — сказал нападающий «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифасе.
Сафонов привез с Нигерией — ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут.