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Форвард Нигерии и «Байера» Бонифасе: «Сборная России — топ, хороший уровень. Сафонов тоже хорош»

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

«Сборная России — топ, хороший уровень у команды. Матвей Сафонов тоже хорош», — сказал нападающий «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифасе.

Сафонов привез с Нигерией — ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут.